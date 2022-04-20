В рамках святкування Дня міста в Яремчі пройде Гуцульський карнавал

Жителів і гостей Яремчі в День міста, 24-25 липня, чекає безліч розваг, а головною подією стане Гуцульський карнавал.
У минулому році через карантинні обмеження святкування не було, тому в цьому році свято пройде з розмахом, розповів керівник відділу туризму та інвестиційної політики Яремчанської міської ради Петро Бабчук.
За його словами, «Місто майстрів» відкриють біля місцевого Будинку культури, поруч працюватиме ярмарок та польова кухня. Гостей просто неба будуть розважати народні колективи і пригощати грибною юшкою від міського голови Яремчі.
Переможцю Гуцульського карнавалу готують грошову винагороду. Правда, її суму поки не розголошують, щоб зберегти інтригу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі