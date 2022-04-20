В рамках святкування Дня міста в Яремчі пройде Гуцульський карнавал

08:18 21 липня Київ, Україна

Жителів і гостей Яремчі в День міста, 24-25 липня, чекає безліч розваг, а головною подією стане Гуцульський карнавал.

У минулому році через карантинні обмеження святкування не було, тому в цьому році свято пройде з розмахом, розповів керівник відділу туризму та інвестиційної політики Яремчанської міської ради Петро Бабчук.

«Ми два роки через коронавірус чекали можливість святкувати День міста. Тому запросили багато гостей на другий відкритий Гуцульський карнавал. Також готуємося відкрити «Місто майстрів», де наші гості зможуть зліпити сирну конячку, приміряти гуцульський стрій, зіграти на трембіті, відкрити для себе гончарство, ліжникарство, все це можна буде спробувати в серці Карпат», - зазначив Бабчук.

За його словами, «Місто майстрів» відкриють біля місцевого Будинку культури, поруч працюватиме ярмарок та польова кухня. Гостей просто неба будуть розважати народні колективи і пригощати грибною юшкою від міського голови Яремчі.

«Буде і цього разу грибна юшка від мера. Андрій Мироняк приготує юшку за сімейним рецептом разом з гостями карнавалу», - додав Бабчук.

Переможцю Гуцульського карнавалу готують грошову винагороду. Правда, її суму поки не розголошують, щоб зберегти інтригу.