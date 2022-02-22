В районі Авдіївки пройдуть навчання ЗСУ

16:41 26 травень Київ, Україна

У зв'язку з почастішанням випадків виявлення диверсантів, шпигунів і терористів НВФ (незаконних збройних формувань) на прифронтових територіях Донбасу Службою безпеки України (СБУ) було прийнято рішення про проведення тренувань в районі Авдіївки.

Тренування повинні пройти в рамках операції Об'єднаних сил в період 26-27 травня. У навчаннях братимуть участь регіональні представники СБУ Донецької і Луганської областей.

У пресслужбі Головного управління СБУ підкреслили, що всі дії пройдуть в рамках правового поля. Представники правоохоронних органів зазначили, що тренування буде максимально наближене до реальних бойових умов: "Тому СБУ закликає жителів Авдіївки з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки".

При необхідності пересування по місту під час навчань, правоохоронці закликають громадян мати при собі документи, що засвідчують особу. Якщо ж місцеві жителі виявлять підозрілі предмети або осіб, причетних до НВФ, в СБУ просять негайно повідомити про це за номером телефону гарячої лінії.

Тим часом, поки Служба безпеки готується проводити тренування, десантні війська України вже провели навчання, а також змагання на кращий кулеметний розрахунок , на одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил.