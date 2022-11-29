У "Пунктах незламності" з'являться Starlink - Федоров

15:03 29 листопада Київ, Україна





Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що наразі вже відкрито 20 точок публічного зв'язку у Херсоні. Ще 40 планують відкрити у найближчі тиждень-два. Крім публічних Wi-Fi-точок по всій Україні, термінали супутникового зв'язку Starlink незабаром з'являться і в "Пунктах незламності".Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що наразі вже відкрито 20 точок публічного зв'язку у Херсоні. Ще 40 планують відкрити у найближчі тиждень-два.

"Далі в області будуть створені такі точки з Wi-Fi. Ну і окремо Офіс Президента працює разом із ДСНС над "Пунктами незламності" по всій країні. І там також згодом будуть Starlink. Тому йтиметься про тисячі публічних точок з Wi-Fi по всій країні", - заявив Федоров.

Міністр також зазначив, що планується придбати ще кілька тисяч терміналів супутникового зв'язку.

"Зараз ми говоримо про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Я дуже швидко отримую зворотний зв'язок. Бачу, що вони хочуть нам допомогти та допомагають", - заявив він.

Федоров розповів, що за сприяння його команди в Україну було завезено сумарно понад 22 тисячі Starlink.

"У нас пряма комунікація з компанією SpaceX і пряма комунікація з Ілоном Маском. Незважаючи на публічні дискусії щодо фінансування, Маск і публічно, і в нашій комунікації запевнив, що в будь-якій ситуації Starlink працюватиме навіть усупереч фінансовим питанням", - наголосив Федоров.

Крім того, за його словами, деякі проблеми з роботою Starlink, які раніше спостерігалися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, вже усунуто.