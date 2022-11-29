У "Пунктах незламності" з'являться Starlink - Федоров

Крім публічних Wi-Fi-точок по всій Україні, термінали супутникового зв'язку Starlink незабаром з'являться і в "Пунктах незламності".
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що наразі вже відкрито 20 точок публічного зв'язку у Херсоні. Ще 40 планують відкрити у найближчі тиждень-два.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що наразі вже відкрито 20 точок публічного зв'язку у Херсоні. Ще 40 планують відкрити у найближчі тиждень-два.
Міністр також зазначив, що планується придбати ще кілька тисяч терміналів супутникового зв'язку.
Федоров розповів, що за сприяння його команди в Україну було завезено сумарно понад 22 тисячі Starlink.
Крім того, за його словами, деякі проблеми з роботою Starlink, які раніше спостерігалися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, вже усунуто.
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