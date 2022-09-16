У додатку «Укрзалізниці» тепер можна переглянути номер колії прибуття поїзда

10:19 16 вересня Київ, Україна

«Укрзалізниця» оновила свій мобільний додаток. У нього додали онлайн-табло 15 вокзалів України, тепер можна відстежувати всі рейси та колії прибуття через смартфон.

Які вокзали додали:
  • Київ
  • Вінниця
  • Хмельницький
  • Харків
  • Одеса
  • Дніпро
  • Запоріжжя
  • Кривий Ріг
  • Львів
  • Ковель
  • Луцьк
  • Івано-Франківськ
  • Тернопіль
  • Чернівці
  • Коростень
  • Фастів
  • Козятин
Оновлення вже доступне в Google Play Market та AppStore.

Нагадаємо, додаток "Укрзалізниці" запустили у серпні 2022 року. У ньому можна придбати і повернути квитки на потяги далекого сполучення, знайти необхідний рейс і відповіді на запитання про перевезення, що часто ставляться.