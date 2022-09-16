У додатку «Укрзалізниці» тепер можна переглянути номер колії прибуття поїзда

«Укрзалізниця» оновила свій мобільний додаток. У нього додали онлайн-табло 15 вокзалів України, тепер можна відстежувати всі рейси та колії прибуття через смартфон.
Які вокзали додали:
Які вокзали додали:
- Київ
- Вінниця
- Хмельницький
- Харків
- Одеса
- Дніпро
- Запоріжжя
- Кривий Ріг
- Львів
- Ковель
- Луцьк
- Івано-Франківськ
- Тернопіль
- Чернівці
- Коростень
- Фастів
- Козятин
Оновлення вже доступне в Google Play Market та AppStore.
Нагадаємо, додаток "Укрзалізниці" запустили у серпні 2022 року. У ньому можна придбати і повернути квитки на потяги далекого сполучення, знайти необхідний рейс і відповіді на запитання про перевезення, що часто ставляться.
Нагадаємо, додаток "Укрзалізниці" запустили у серпні 2022 року. У ньому можна придбати і повернути квитки на потяги далекого сполучення, знайти необхідний рейс і відповіді на запитання про перевезення, що часто ставляться.
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