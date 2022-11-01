У додатку «Укрзалізниці» тепер можна купити квитки на міжнародні рейси

19:26 01 листопада Київ, Україна

"Укрзалізниця" оновила свою програму, тепер там можна придбати квитки на міжнародні рейси, повідомляє перевізник.

З 1 листопада доступні такі квитки:

до Польщі (рейси на Хелм, Перемишль, Варшаву);

до Молдови (поїзд №351/352 Київ – Кишинів).

Також у додатку пасажир зможе побачити докладну інформацію про маршрут поїзда – назви всіх станцій та тривалість зупинок на них:

«Так, тепер можна спланувати, на якій із зупинок бігти за пиріжками та колою», – коментують в «Укрзалізниці».

Додаток "Укрзалізниці" запустили у серпні 2022 року. У ньому можна придбати і повернути квитки на потяги далекого сполучення, знайти необхідний рейс і відповіді на запитання про перевезення, що часто ставляться, а також подивитися номер колії, куди прибуватиме поїзд.