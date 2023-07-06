У додатку "Укрзалізниці" з'явилася можливість вибирати зручні варіанти пересадок

18:59 06 липня Київ, Україна

Компанія "Укрзалізниця" оновила програму для купівлі квитків. Зокрема, у додатку з'явилася можливість купувати квитки, обираючи оптимальні та зручні варіанти пересадок.



Про це повідомляє пресслужба "УЗ" у Telegram.

"Додали можливість купувати квитки в додатку, вибираючи найоптимальніші та найзручніші варіанти пересадок. Іноді маршрут з пересадкою навіть швидше прямого. Тому обирайте різні варіанти та подорожуйте залізницею", — йдеться в повідомленні.

Як це працює:

мінімальний час на пересадку між різними поїздами – 20 хвилин (щоб пасажири мали час зорієнтуватися на станції);

максимальний час у дорозі — 36 годин (пересадки, що потребують більшого часу у дорозі, не пропонуватимуться пасажирам);

підбираємо максимально зручні рейси для пересадок, з мінімальною відстанню за маршрутом.

В "Укрзалізниці" зазначили, що лише у додатку доступна додаткова логіка пересадки: пасажир може пересісти всередині одного і того ж поїзда.

"Якщо в поїзді немає одного вільного місця протягом усього маршруту - система запропонує пасажиру під час поїздки просто пересісти на інше місце, яке звільнить пасажир, що виходить раніше". У такому разі пасажиру прийде два квитки на той самий потяг", — йдеться в повідомленні.

Це оновлення стає доступним для всіх користувачів поступово протягом тижня.