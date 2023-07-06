У додатку "Укрзалізниці" з'явилася можливість вибирати зручні варіанти пересадок

Компанія "Укрзалізниця" оновила програму для купівлі квитків. Зокрема, у додатку з'явилася можливість купувати квитки, обираючи оптимальні та зручні варіанти пересадок.
Про це повідомляє пресслужба "УЗ" у Telegram.
Про це повідомляє пресслужба "УЗ" у Telegram.
Як це працює:
- мінімальний час на пересадку між різними поїздами – 20 хвилин (щоб пасажири мали час зорієнтуватися на станції);
- максимальний час у дорозі — 36 годин (пересадки, що потребують більшого часу у дорозі, не пропонуватимуться пасажирам);
- підбираємо максимально зручні рейси для пересадок, з мінімальною відстанню за маршрутом.
В "Укрзалізниці" зазначили, що лише у додатку доступна додаткова логіка пересадки: пасажир може пересісти всередині одного і того ж поїзда.
Це оновлення стає доступним для всіх користувачів поступово протягом тижня.
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