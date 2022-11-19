У додатку "Дія" тепер можна отримати виписку про місце проживання

15:36 17 листопада Київ, Україна

У додатку "Дія" тепер можна згенерувати виписку про місце проживання для дорослих та дітей, повідомляють у Мінцифри.

"Успішно завершили бета-тестування послуги у смартфоні, і тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів у кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Що потрібно зробити, щоб отримати виписку про "Прописку"

Оновити програму та у розділі «Послуги» вибрати «Довідки та виписки»;

Вибрати послугу «Виписка про місце проживання»;

Натиснути "Замовити виписку";

Заяву оброблять протягом кількох хвилин. Якщо дані знайдуть у реєстрі, pdf-документ буде доступний протягом 24 годин.

У Мінцифри кажуть, що виписка про місце проживання необхідна при отриманні кожної четвертої держпослуги, зокрема, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садок або оформленні на роботу.