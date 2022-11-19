У додатку "Дія" тепер можна отримати виписку про місце проживання

У додатку "Дія" тепер можна згенерувати виписку про місце проживання для дорослих та дітей, повідомляють у Мінцифри.
Що потрібно зробити, щоб отримати виписку про "Прописку"
- Оновити програму та у розділі «Послуги» вибрати «Довідки та виписки»;
- Вибрати послугу «Виписка про місце проживання»;
- Натиснути "Замовити виписку";
Заяву оброблять протягом кількох хвилин. Якщо дані знайдуть у реєстрі, pdf-документ буде доступний протягом 24 годин.
У Мінцифри кажуть, що виписка про місце проживання необхідна при отриманні кожної четвертої держпослуги, зокрема, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садок або оформленні на роботу.
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