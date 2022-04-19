У додатку «Дія» тепер можна отримати статус переселенця та оформити виплати

17:56 19 квітня Київ, Україна

У додатку «Дія» з сьогоднішнього дня можна отримати статус переселенця для себе та дітей та оформити виплати, обіцяні державою.





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були залишити свій будинок і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення росії, можуть оформити статус ВПО в «Діє» та отримати виплату від держави – для себе та своїх дітей», - заявив Федоров.

Він зазначив, що українці можуть отримувати щомісяця 2000 грн на себе та 3000 грн на кожну свою дитину. Гроші можна отримати на карту е-Підтримки та витратити на що завгодно (або зняти готівку).

Поки що послуга з виплат доступна лише тим, хто раніше не мав статусу внутрішньо переміщеної особи. Тобто переселенці з Донбасу, які мали оформлену довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, оформити нові виплати, якщо вони їм не нараховуються автоматично, поки що не можуть. Але у Мінцифрі пообіцяли цю функцію з часом додати.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно оновити програму.