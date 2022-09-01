У додатку Дія з'явиться низка нових послуг

19:11 12 серпня Київ, Україна

Найближчим часом у Дії з'явиться низка нових послуг, зокрема, можливість отримання державної іпотеки.

Про це повідомляє урядовий портал.



За словами віцепрем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, крім бета-тестування пенсійних посвідчень та посвідчень на проживання, готуються нові послуги.