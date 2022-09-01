У додатку Дія з'явиться низка нових послуг

19:11 12 серпня Київ, Україна

Найближчим часом у Дії з'явиться низка нових послуг, зокрема, можливість отримання державної іпотеки.

 
Про це повідомляє урядовий портал.

За словами віцепрем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, крім бета-тестування пенсійних посвідчень та посвідчень на проживання, готуються нові послуги.
 
"Плануємо повертати в Дію послугу шерингу авто, яка називається Належний користувач. Разом з Мінекономіки працюємо над можливістю купити військові облігації у Дії та підтримати українську економіку. Також серед наших пріоритетів у розробці – отримання іпотеки від держави через Дію, та переклад документів англійською мовою", - розповів він.