В додаток "Дія" повернулися штрафи за порушення правил дорожнього руху

12:21 30 вересня Київ, Україна

У «Дії» відновили повідомлення та можливість оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху по фото- та відеофіксації, повідомляє команда додатка.



Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри протягом певного часу було відключено, зараз їхню роботу відновили.



Сплатити штраф можна через Apple Pay, Google Pay або за банківськими реквізитами.

"Ви отримаєте push-повідомлення у додатку, як тільки камери зафіксують порушення на дорозі, і зможете сплатити штраф у кілька кліків", – повідомили у Мінцифри.

Крім того, тепер можна не лише сплатити штраф, а й переглянути історію порушень за весь час, доки послугу було відключено.