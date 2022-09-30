В додаток "Дія" повернулися штрафи за порушення правил дорожнього руху

У «Дії» відновили повідомлення та можливість оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху по фото- та відеофіксації, повідомляє команда додатка.
Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри протягом певного часу було відключено, зараз їхню роботу відновили.
Сплатити штраф можна через Apple Pay, Google Pay або за банківськими реквізитами.
Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри протягом певного часу було відключено, зараз їхню роботу відновили.
Сплатити штраф можна через Apple Pay, Google Pay або за банківськими реквізитами.
Крім того, тепер можна не лише сплатити штраф, а й переглянути історію порушень за весь час, доки послугу було відключено.
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