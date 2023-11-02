На Прикарпатті відсутні спалахи гепатиту А – ОВА

17:56 02 листопада Київ, Україна





Про це повідомила Світлана Оніщук, На Прикарпатті немає ознак спалаху гепатиту А, оскільки випадки захворювання, починаючи з середини жовтня, не пов'язані між собою.Про це повідомила Світлана Оніщук, голова Івано-Франківської обласної адміністрації, у своєму повідомленні у соціальній мережі Facebook.

"Ситуація щодо захворюваності на гепатит А... люди почали хворіти ще з середини жовтня. Усі випадки - поодинокі і поки що не встановлено між ними зв'язок. Тому про спалах не йдеться. Ситуація контрольована", - запевнила Оніщук.

За її даними, зараз 8 осіб, включно з трьома дітьми, перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом гепатит A. Стан хворих середньої тяжкості.



Оніщук також наголосила, що випадки захворювання на гепатит A реєструвалися протягом року.