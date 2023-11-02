На Прикарпатті відсутні спалахи гепатиту А – ОВА

На Прикарпатті немає ознак спалаху гепатиту А, оскільки випадки захворювання, починаючи з середини жовтня, не пов'язані між собою.
Про це повідомила Світлана Оніщук, голова Івано-Франківської обласної адміністрації, у своєму повідомленні у соціальній мережі Facebook.
Про це повідомила Світлана Оніщук, голова Івано-Франківської обласної адміністрації, у своєму повідомленні у соціальній мережі Facebook.
За її даними, зараз 8 осіб, включно з трьома дітьми, перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом гепатит A. Стан хворих середньої тяжкості.
Оніщук також наголосила, що випадки захворювання на гепатит A реєструвалися протягом року.
Оніщук також наголосила, що випадки захворювання на гепатит A реєструвалися протягом року.
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