Напередодні Нового року Укрзалізниця пустить додаткові поїзди

12:14 07 грудня Київ, Україна

На найпопулярніші напрямки напередодні Нового року "Укрзалізниця" вводить додаткові поїзди.



Відзначається, що додатковий поїзд №143/144 Київ-Івано-Франківськ, Ворохта вирушить з Києва 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Назад вирушатиме 26 і 28 грудня, а також 3, 5, 7 і 9 січня. При цьому 29 грудня поїзд курсуватиме тільки в Івано-Франківськ.



Додатковий поїзд №149/150 Полтава-Ворохта вирушатиме з Полтави 24, 26, 28 і 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 і 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.



Поїзд №129/130 Кременчук-Івано-Франківськ; вирушатиме з Кременчука 24, 26, 28 і 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 і 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.



Квитки на ці поїзди можна придбати в залізничних касах і онлайн.