У святковій ході на День Незалежності візьмуть участь 33 службові собаки. ФОТО

09:12 12 липня Київ, Україна

В урочистому параді, присвяченому Дню Незалежності, візьмуть участь 33 кінологи з їхніми вихованцями.



Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Для участі в параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство в День Незалежності України. Всі собаки, які братимуть участь в параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі", - наголошується в повідомленні.

Підготовка на базі Кінологічного навчального центру, який знаходиться ув Великих Мостах Львівської області, триватиме до кінця місяця, а потім буде продовжуватись в Києві.



"Собаки повинні поводитись спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей і інші подразники", - підкреслюють у відомстві.



Прикордонники-кінологи зі службовими собаками вперше візьмуть участь в параді на День Незалежності.



Нагадаємо, в жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №459/2020 про святкування 30-ї річниці незалежності України.



Згідно із затвердженим Кабміном планом, в День Незалежності, 24 серпня, передбачено проведення: урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові в столиці України і низка інших заходів.



ЗМІ з посиланням на висновок Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну повідомляли, що на організацію і проведення заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5 423,2 мільйона гривень.



У відомстві уточнили, що план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розвиток євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо. Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.