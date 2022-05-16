В Урядовому кварталі встановлюють різдвяне містечко

Киян вирішили вразити масштабом святкування, під Офісом Президента встановлюють різдвяне містечко.
Величезну карусель встановили прямо біля входу в будівлю, також на території під Офісом Зеленського встановлюють дрібненькі дерев'яні будиночки для святкового фуд-корту. На місці головного входу в будівлю поставили червоний дерев'яний будиночок з ялинкою всередині. Ймовірно, всередині будиночка буде імпровізований вертеп. Крім того, поруч з ОП буде каток.
Відкриття містечка заплановане на 19 грудня, а закриття - 19 січня.
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