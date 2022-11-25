В уряді розглядають 3 сценарії блекауту - Forbes

В уряді розглядають три варіанти блекауту — повного чи часткового відключення електроенергії по всій Україні через масовані російські атаки.
Як пише Forbes з посиланням на дані Кабміну, розглядають три сценарії блекауту:
1. Блекаут на Лівобережжі. Без світла на 12-24 години залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області та підконтрольні Україні частини Харківської, Донецької та Луганської областей. Частково Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом із лівим берегом Києва. Щоб відновити живлення областей протягом 12-24 годин енергетики поступово запускатимуть електростанції. Спочатку малі теплоелектроцентралі та гідроелектростанції, які мають харчуватися великими теплоелектростанціями. Компресорні станції газотранспортної системи та місцевих облгазів будуть загоєні автономно. Насамперед до електрики підключать підприємства тепло- та водопостачання, водовідведення.
2. Блекаут всієї країни до доби. Уся підконтрольна територія України залишиться без світла на 12-24 години. Енергосистема України буде запитана від європейської. Протягом двох годин мають бути запитані атомні електростанції. Спочатку світло з'являтиметься в окремих регіонах, які поступово об'єднуються в єдину енергосистему.
3. Блекаут всієї країни до 7 днів. Насамперед буде відновлено поєднання української та європейської енергосистем. Паралельно відновлюватиметься харчування малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентралей. Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб та населення. До 7 днів може знадобитися відновлення атомних електростанцій. Тільки після цього харчуватиметься промисловість.
Як пише Forbes з посиланням на дані Кабміну, розглядають три сценарії блекауту:
1. Блекаут на Лівобережжі. Без світла на 12-24 години залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області та підконтрольні Україні частини Харківської, Донецької та Луганської областей. Частково Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом із лівим берегом Києва. Щоб відновити живлення областей протягом 12-24 годин енергетики поступово запускатимуть електростанції. Спочатку малі теплоелектроцентралі та гідроелектростанції, які мають харчуватися великими теплоелектростанціями. Компресорні станції газотранспортної системи та місцевих облгазів будуть загоєні автономно. Насамперед до електрики підключать підприємства тепло- та водопостачання, водовідведення.
2. Блекаут всієї країни до доби. Уся підконтрольна територія України залишиться без світла на 12-24 години. Енергосистема України буде запитана від європейської. Протягом двох годин мають бути запитані атомні електростанції. Спочатку світло з'являтиметься в окремих регіонах, які поступово об'єднуються в єдину енергосистему.
3. Блекаут всієї країни до 7 днів. Насамперед буде відновлено поєднання української та європейської енергосистем. Паралельно відновлюватиметься харчування малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентралей. Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб та населення. До 7 днів може знадобитися відновлення атомних електростанцій. Тільки після цього харчуватиметься промисловість.
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