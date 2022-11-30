У Празі запропонували відключити російське посольство від води та світла

08:03 30 листопада Київ, Україна

Ініціатива Подарунок для путіна опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будинкам, які належать посольству Росії.



Про це у вівторок, 29 листопада, повідомляє чеське видання.

"Ми хочемо, щоб постачальники електроенергії та води відключили всі будівлі в Празі, які належать Росії. Нехай вони теж замерзнуть після настання темряви, як, наприклад, кияни", - йдеться у петиції.



Її автори вказали, що ця ініціатива є відповіддю на системну руйнацію енергетичної інфраструктури України російськими окупантами.

"Росія явно вирішила зламати Україну темрявою та морозами. Як вищий моральний принцип просимо відповідні державні та приватні енергорозподільчі компанії дати російським дипломатам у Празі відчути на собі смак власних ліків. Вимагаємо відключити всі будівлі, що належать Росії, від газу, води та електроенергії», - йдеться в тексті петиції.



Проект Подарунок для путіна направлений на підтримку України, яка з лютого протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Він стартував як інтернет-магазин, який дозволяє всім бажаючим покласти в кошик і сплатити за карту зовсім незвичні товари: патрони, артилерійські снаряди, автомати, прилади нічного бачення, міномети, бронежилети, ракети і навіть важку техніку. Зібрані гроші йдуть на рахунок українського посольства у Празі, яке на підставі актуальних потреб ЗСУ закуповує у Чехії потрібну зброю чи інші військові матеріали.