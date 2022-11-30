У Празі запропонували відключити російське посольство від води та світла

Ініціатива Подарунок для путіна опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будинкам, які належать посольству Росії.
Про це у вівторок, 29 листопада, повідомляє чеське видання.
Про це у вівторок, 29 листопада, повідомляє чеське видання.
Її автори вказали, що ця ініціатива є відповіддю на системну руйнацію енергетичної інфраструктури України російськими окупантами.
Проект Подарунок для путіна направлений на підтримку України, яка з лютого протистоїть повномасштабному російському вторгненню. Він стартував як інтернет-магазин, який дозволяє всім бажаючим покласти в кошик і сплатити за карту зовсім незвичні товари: патрони, артилерійські снаряди, автомати, прилади нічного бачення, міномети, бронежилети, ракети і навіть важку техніку. Зібрані гроші йдуть на рахунок українського посольства у Празі, яке на підставі актуальних потреб ЗСУ закуповує у Чехії потрібну зброю чи інші військові матеріали.
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