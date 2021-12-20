У Полтаві ввели двотижневий жорсткий карантин

07:00 20 березень Київ, Україна

Зростання кількості інфікованих коронавірусом в Полтаві і області змусило місцеву владу міста посилити карантинні обмеження. Вони набудуть чинності опівночі 20 березня і будуть діяти до 3 квітня.

Про це повідомила обласна Держпотребслужба.



З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім студентів 6 курсу і інтернів, вихованців дитсадків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів;





прийом відвідувачів в установах культури і проведення культурних масових заходів, і проведення масових релігійних зібрань;





роботу торгово-розважальних центрів в частині діяльності розважальних закладів;





роботу дозвільних установ (дискотеки, нічні клуби і т.д.).