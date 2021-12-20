У Полтаві ввели двотижневий жорсткий карантин

Зростання кількості інфікованих коронавірусом в Полтаві і області змусило місцеву владу міста посилити карантинні обмеження. Вони набудуть чинності опівночі 20 березня і будуть діяти до 3 квітня.
Про це повідомила обласна Держпотребслужба.
З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:
З суботи на території Полтавської територіальної громади буде заборонено:
- відвідування навчальних закладів, крім студентів 6 курсу і інтернів, вихованців дитсадків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів;
- прийом відвідувачів в установах культури і проведення культурних масових заходів, і проведення масових релігійних зібрань;
- роботу торгово-розважальних центрів в частині діяльності розважальних закладів;
- роботу дозвільних установ (дискотеки, нічні клуби і т.д.).
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