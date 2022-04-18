У Полтаві відкриють перший музей борщу

13:24 20 листопада Київ, Україна

Спеціалістка з етнографії Олена Щербань відкриє музей борщу , в якому будуть представлені найстаріші рецепти улюбленої всіма українцями страви.

Олена цікавиться історією світової кухні 15 років, за цей час зібрала багато рецептів - на кожен день року може зварити новий борщ.



Розповідає, що в приготуванні страви використовує чотири види сливи, варення з них додає прямо в суп.

"Я кладу все різноманіття, яке у мене є на сьогодні в моїй коморі. Ми це смачне варення покладемо в борщ, і він у нас таким чином буде чорний. Він буде з присмаком слив. І, звичайно, слива його дуже вітамінізує", - стверджує жінка.

Олена Щербань розповіла, що найстарішим рецептам, знайденим нею, більше як 100 років. Щоб познайомити з ними всіх земляків, вона хоче відкрити музей борщу в місцевій садибі найближчими вихідними.



За словами Щербань, через пізнання цієї страви можна познайомитися з "величчю українського народу".