У Полтаві відкриють перший музей борщу

Спеціалістка з етнографії Олена Щербань відкриє музей борщу, в якому будуть представлені найстаріші рецепти улюбленої всіма українцями страви.
Олена цікавиться історією світової кухні 15 років, за цей час зібрала багато рецептів - на кожен день року може зварити новий борщ.
Розповідає, що в приготуванні страви використовує чотири види сливи, варення з них додає прямо в суп.
Розповідає, що в приготуванні страви використовує чотири види сливи, варення з них додає прямо в суп.
Олена Щербань розповіла, що найстарішим рецептам, знайденим нею, більше як 100 років. Щоб познайомити з ними всіх земляків, вона хоче відкрити музей борщу в місцевій садибі найближчими вихідними.
За словами Щербань, через пізнання цієї страви можна познайомитися з "величчю українського народу".
За словами Щербань, через пізнання цієї страви можна познайомитися з "величчю українського народу".
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