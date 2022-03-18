У Полтаві розпочав роботу клуб для відповідальних батьків «TATO-Hub»

17:38 17 червня Київ, Україна

«TATO-Hub», що відкрився в Полтаві, - це клуб для тат, де чоловіки можуть вчитися спілкуватися і ставати ближчими до своїх дітей, тим самим покращуючи відносини в родині.

Участь у відкритті «TATO-Hub» взяли дружина президента Олена Зеленська спільно з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом та головою Представництва Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA) в Україні Хайме Надалем, повідомляє пресслужба глави держави.

"Клуб "TATO-Hub Полтава" створений в рамках проєкту "Трамплін до рівності", який імплементується Фондом ООН в області народонаселення в Україні", - йдеться в повідомленні.

В ОП розповіли, що за даними досліджень, проведених UNFPA-Україна:

71% чоловіків погоджуються, що проводять мало часу з дітьми;

65% чоловіків думають, що достатньо просто заробляти гроші, щоб бути хорошим татом;

62% чоловіків визнають, що зазвичай дружина забезпечує щоденну турботу про дитину;

78% говорять, що в їхніх сім'ях саме дружина перебуває вдома з дитиною, коли та хворіє;

59% чоловіків знають, що батько має таке ж право брати батьківську відпустку, як і мати.

Однак, за результатами дослідження, лише 3% чоловіків беруть відпустку по догляду за дитиною. У той самий час кожна третя жінка хотіла б, щоб чоловік взяв декретну відпустку замість неї на певний період.

«Рівність прав для матері і батька по догляду за дитиною є одним з напрямків роботи, які Україна визначила для себе, приєднавшись в минулому році до міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» - партнерства рівних можливостей. І мушу сказати, ми впевнено йдемо до поставлених цілей. Нещодавно почав діяти закон, який дає право чоловікам скористатися повноцінним декретом протягом перших трьох років. А також право на оплачувану чотириденну відпустку в перші три місяці після народження дитини», - заявила Олена Зеленська.