У Полтаві розпочав роботу клуб для відповідальних батьків «TATO-Hub»

«TATO-Hub», що відкрився в Полтаві, - це клуб для тат, де чоловіки можуть вчитися спілкуватися і ставати ближчими до своїх дітей, тим самим покращуючи відносини в родині.
Участь у відкритті «TATO-Hub» взяли дружина президента Олена Зеленська спільно з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом та головою Представництва Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA) в Україні Хайме Надалем, повідомляє пресслужба глави держави.
В ОП розповіли, що за даними досліджень, проведених UNFPA-Україна:
- 71% чоловіків погоджуються, що проводять мало часу з дітьми;
- 65% чоловіків думають, що достатньо просто заробляти гроші, щоб бути хорошим татом;
- 62% чоловіків визнають, що зазвичай дружина забезпечує щоденну турботу про дитину;
- 78% говорять, що в їхніх сім'ях саме дружина перебуває вдома з дитиною, коли та хворіє;
- 59% чоловіків знають, що батько має таке ж право брати батьківську відпустку, як і мати.
Однак, за результатами дослідження, лише 3% чоловіків беруть відпустку по догляду за дитиною. У той самий час кожна третя жінка хотіла б, щоб чоловік взяв декретну відпустку замість неї на певний період.
В ОП поінформували, що діяльність «ТATO-Hub» спрямована на організацію занять виключно для тат з питань дитячої психології, побудови відносин «батьки-діти», з питань сексуальної освіти, подолання стресів, конструктивного вирішення конфліктів, підготовки до пологів і появи малюка, шкідливості гендерних стереотипів.
Планується, що всі заходи будуть проводити висококваліфіковані досвідчені психологи на безкоштовній основі за попереднім записом.
Як зазначив посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, відкриваючи такі важливі для батьків місця, як «ТАТО-Hub», Полтава робить великі кроки для зміни уявлення про роль тата і дає їм цінні можливості для спілкування.
Планується, що всі заходи будуть проводити висококваліфіковані досвідчені психологи на безкоштовній основі за попереднім записом.
Як зазначив посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, відкриваючи такі важливі для батьків місця, як «ТАТО-Hub», Полтава робить великі кроки для зміни уявлення про роль тата і дає їм цінні можливості для спілкування.
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