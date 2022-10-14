У польських школах навчається близько 200 тисяч дітей із України

10:59 14 жовтня Київ, Україна

У польських школах на сьогоднішній день навчається близько 200 тисяч дітей з України. Ще приблизно стільки дітей зараз перебуває у Польщі, але навчається в українських школах дистанційно.



Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Польщі Томаш Жимковський.

“У нас близько 200 тисяч учнів. Це така сама кількість, як і в апогей минулого навчального року, тобто приблизно 15 травня, коли в нас теж було близько 200 тисяч учнів”, – заявив Жимковський.

Проте порівняно з минулим роком більше українських учнів навчається у спільних класах із польськими ровесниками, тобто зменшилась кількість учнів, які навчаються у підготовчих класах.



Він зазначив, що друга група українських учнів, які нині проживають у Польщі, налічує приблизно стільки ж людей. Проте, ці діти навчаються дистанційно в українських навчальних закладах.



Заступник міністра також зазначив, що приємно здивований тим, як функціонують українські школи, незважаючи на війну, яка працює в офлайн-форматі. Він зазначив, що кожна така школа має укриття, щоб у разі бомбардування діти та вчителі мали можливість переміститися туди..



Жимковський додав, що у Польщі зараз є 60 тисяч укриттів, більшість із яких знаходяться поблизу навчальних закладів.