У Польщі масово анулюють статус UKR в українців

13:06 22 червня Київ, Україна





Цю інформацію повідомляє Yavp.pl.



Офіс омбудсмена отримав багато скарг від українських громадян щодо необґрунтованої втрати статусу UKR. Люди розповідали, що після повернення до Польщі з України протягом 30 днів їм все одно відмовляли у безоплатній медичній допомозі та соціальних виплатах.



Також нерідкі випадки анулювання статусу UKR, навіть якщо людина постійно перебуває у Польщі. Більшість українських громадян дізнаються про втрату привілейованого статусу випадково, наприклад, коли Польський соціальний фонд (ZUS) припиняє виплату щомісячної допомоги.



У березні Офіс омбудсмена вже звертався до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України, Павла Шефернакера. У зверненні наголошувалися основні причини втрати статусу UKR у біженців з України.



Першою причиною є те, що прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, але не реєструє дату їхнього повернення. Друга причина пов'язана з відновленням статусу UKR, коли потрібно просто відновити наданий раніше статус. Офіс польського омбудсмена звернувся вдруге до уповноваженого уряду з питань біженців з України, Павла Шефернакера, через численні випадки позбавлення біженців статусу UKR та пов'язаних з ним привілеїв при виїзді з країни на термін менше 30 днів.Цю інформацію повідомляє Yavp.pl.Офіс омбудсмена отримав багато скарг від українських громадян щодо необґрунтованої втрати статусу UKR. Люди розповідали, що після повернення до Польщі з України протягом 30 днів їм все одно відмовляли у безоплатній медичній допомозі та соціальних виплатах.Також нерідкі випадки анулювання статусу UKR, навіть якщо людина постійно перебуває у Польщі. Більшість українських громадян дізнаються про втрату привілейованого статусу випадково, наприклад, коли Польський соціальний фонд (ZUS) припиняє виплату щомісячної допомоги.У березні Офіс омбудсмена вже звертався до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України, Павла Шефернакера. У зверненні наголошувалися основні причини втрати статусу UKR у біженців з України.Першою причиною є те, що прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, але не реєструє дату їхнього повернення. Друга причина пов'язана з відновленням статусу UKR, коли потрібно просто відновити наданий раніше статус.

В результаті людина знову отримує статус UKR, але на дату подання заяви, і в такому випадку вона не отримує соціальної допомоги за період, коли статус UKR не був дійсним, хоча це було помилково.



Офіс Уповноваженого з прав людини у Польщі не отримав відповіді на своє звернення у березні, тому підготував та направив повторне звернення.