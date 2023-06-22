У Польщі масово анулюють статус UKR в українців

Офіс польського омбудсмена звернувся вдруге до уповноваженого уряду з питань біженців з України, Павла Шефернакера, через численні випадки позбавлення біженців статусу UKR та пов'язаних з ним привілеїв при виїзді з країни на термін менше 30 днів.
Цю інформацію повідомляє Yavp.pl.
Офіс омбудсмена отримав багато скарг від українських громадян щодо необґрунтованої втрати статусу UKR. Люди розповідали, що після повернення до Польщі з України протягом 30 днів їм все одно відмовляли у безоплатній медичній допомозі та соціальних виплатах.
Також нерідкі випадки анулювання статусу UKR, навіть якщо людина постійно перебуває у Польщі. Більшість українських громадян дізнаються про втрату привілейованого статусу випадково, наприклад, коли Польський соціальний фонд (ZUS) припиняє виплату щомісячної допомоги.
У березні Офіс омбудсмена вже звертався до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України, Павла Шефернакера. У зверненні наголошувалися основні причини втрати статусу UKR у біженців з України.
Першою причиною є те, що прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, але не реєструє дату їхнього повернення. Друга причина пов'язана з відновленням статусу UKR, коли потрібно просто відновити наданий раніше статус.
Цю інформацію повідомляє Yavp.pl.
Офіс омбудсмена отримав багато скарг від українських громадян щодо необґрунтованої втрати статусу UKR. Люди розповідали, що після повернення до Польщі з України протягом 30 днів їм все одно відмовляли у безоплатній медичній допомозі та соціальних виплатах.
Також нерідкі випадки анулювання статусу UKR, навіть якщо людина постійно перебуває у Польщі. Більшість українських громадян дізнаються про втрату привілейованого статусу випадково, наприклад, коли Польський соціальний фонд (ZUS) припиняє виплату щомісячної допомоги.
У березні Офіс омбудсмена вже звертався до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України, Павла Шефернакера. У зверненні наголошувалися основні причини втрати статусу UKR у біженців з України.
Першою причиною є те, що прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, але не реєструє дату їхнього повернення. Друга причина пов'язана з відновленням статусу UKR, коли потрібно просто відновити наданий раніше статус.
В результаті людина знову отримує статус UKR, але на дату подання заяви, і в такому випадку вона не отримує соціальної допомоги за період, коли статус UKR не був дійсним, хоча це було помилково.
Офіс Уповноваженого з прав людини у Польщі не отримав відповіді на своє звернення у березні, тому підготував та направив повторне звернення.
Офіс Уповноваженого з прав людини у Польщі не отримав відповіді на своє звернення у березні, тому підготував та направив повторне звернення.
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