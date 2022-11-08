У Польщі хочуть заморожувати виплати українцям, які повернулися додому

09:11 08 листопада Київ, Україна

У Польщі станом на 7 листопада перебувають 1-1,2 млн громадян України, які рятувалися від агресії росії після 24 лютого.



Про це в інтерв'ю RMF24 наголосив уповноважений уряду Польщі з питань біженців з України Павло Шефернакер.



"Ми оцінюємо, що близько 1-1,2 млн осіб (прибули після 24 лютого - ред.) - це ті, що залишилися в Польщі довше", - заявив Шефернакер.



У базі PESEL (польський ідентифікаційний код – ред.) зареєстровано 1,4 млн людей українців, які прибули після 24 лютого, зазначив він. Проте певна група з цих осіб уже покинула кордони Польщі та повернулася до України.



У зв'язку із поверненням частини українців додому уряд Польщі "хоче узгодити з реаліями зміни до закону про допомогу українцям". Шефернакер повідомив, що змінами закону про допомогу українцям пропонується "заморожувати" виплату соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі до України.



"Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) або ZUS (орган соціального страхування), заморожуватиметься", - зазначив уповноважений уряду Польщі з питань військових біженців із України.



Водночас, якщо громадянин України повертатиметься до Польщі, то питання поновлення виплати соціальної допомоги вирішуватиметься за процедурою інституції, яка видає цю допомогу.



Шефернакер зазначив, що саме влада прикордонних гмін Перемишль, Грубешув і Хелм сигналізувала, що українці дуже часто перетинають кордон, тому незрозуміло, де вони постійно проживають.



"Поляки мають бути впевнені, що соціальна допомога виплачується особам, які справді перебувають у Польщі", - підкреслив польський чиновник.



Шефернакер повідомив, що польська влада, за рішенням Ради ЄС з приводу легального перебування втікачів від війни в Євросоюзі, автоматично продовжить термін перебування українців у РП до 24 серпня 2023 року (1,5 року з початку повномасштабної війни росії проти України – ред.).



Це також стосується українців, які перебували у Польщі на підставі віз чи безвізового режиму до початку повномасштабної війни. Вони також отримують автоматичний дозвіл на перебування у Польщі до 24 серпня наступного року.



Раніше Шефернакер повідомив, що польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для біженців з України, які тривалий час перебувають у Польщі. Зокрема, йдеться про тих понад 80 тис. осіб, які тривалий час проживають у центрах тимчасового розміщення коштом польської держави. За його словами, з 1 січня наступного року уряд Польщі хоче запровадити 50% власної участі в оплаті проживання для осіб, які перебувають у центрах тимчасового розміщення понад 120 днів. Відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується запровадити до кінця року, щоб вони набули чинності з 1 січня.