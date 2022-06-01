У Польщі дитячий омбудсмен відкриє гарячу лінію для громадян України

В Офісі польського омбудсмена у справах дітей планують відкрити телефонну лінію для підтримки біженців із України.
Про це повідомляє Onet.pl, із відповідною заявою виступили в Офісі Омбудсмену.
Як йдеться у заяві, інтерес до психолого-правової допомоги українською мовою зараз дуже високий.
Про це повідомляє Onet.pl, із відповідною заявою виступили в Офісі Омбудсмену.
Як йдеться у заяві, інтерес до психолого-правової допомоги українською мовою зараз дуже високий.
Таким чином фахівці Офісу Омбудсмана допомагають біженцям з України, які знайшли притулок у Польщі, йдеться у заяві.
Окрім телефонної лінії, за кілька тижнів планується запустити онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl із психологічною підтримкою українською мовою.
Окрім телефонної лінії, за кілька тижнів планується запустити онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl із психологічною підтримкою українською мовою.
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