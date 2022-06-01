У Польщі дитячий омбудсмен відкриє гарячу лінію для громадян України

"Для такої допомоги запускається телефонна гаряча лінія 800-12-12-12, де чергують психологи, які володіють українською мовою. Гаряча лінія працює як для дітей та підлітків, так і для батьків. Там уточнюють, що психологічну допомогу можна отримати і російською мовою", - йдеться у повідомленні.