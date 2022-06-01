У Польщі дитячий омбудсмен відкриє гарячу лінію для громадян України

10:46 01 червня Київ, Україна

В Офісі польського омбудсмена у справах дітей планують відкрити телефонну лінію для підтримки біженців із України.

Про це повідомляє Onet.pl, із відповідною заявою виступили в Офісі Омбудсмену.

Як йдеться у заяві, інтерес до психолого-правової допомоги українською мовою зараз дуже високий.
"Для такої допомоги запускається телефонна гаряча лінія 800-12-12-12, де чергують психологи, які володіють українською мовою. Гаряча лінія працює як для дітей та підлітків, так і для батьків. Там уточнюють, що психологічну допомогу можна отримати і російською мовою", - йдеться у повідомленні.
Таким чином фахівці Офісу Омбудсмана допомагають біженцям з України, які знайшли притулок у Польщі, йдеться у заяві.

Окрім телефонної лінії, за кілька тижнів планується запустити онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl із психологічною підтримкою українською мовою.