У поїздах з'явиться воєнізована охорона

19:44 25 серпень Київ, Україна

Стартує пілотний проект програми підвищення безпеки перевезень, в поїздах з'являться співробітники воєнізованої охорони Укрзалізниці.



Про це в Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"З сьогоднішнього дня Укрзалізниця починає пілотний проект з охорони пасажирських поїздів в русі силами працівників воєнізованої охорони УЗ", - повідомив міністр.

За його словами, на першому етапі близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів:

- № 10/9 Маріуполь - Київ

- № 29/30 Київ - Ужгород

- № 38/37 Київ - Запоріжжя

- № 49/50 Київ - Трускавець

- № 63/64 Харків - Київ

- № 79/80 Дніпро - Київ

- № 92/91 Львів - Київ

- № 102/101 Київ - Херсон

- № 106/105 Одеса - Київ

- № 136/135 Київ - Покровск



Надалі перелік поїздів і кількість працівників буде збільшено.



За словами Криклій, всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом.

"Також Укрзалізниця продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні поїзди, побудовані вагони і пройшли капітально-відновлювальний ремонт ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень в пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій і порушень під час перевезення пасажирів.