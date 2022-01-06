У поїздах з'явиться воєнізована охорона

Стартує пілотний проект програми підвищення безпеки перевезень, в поїздах з'являться співробітники воєнізованої охорони Укрзалізниці.
Про це в Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, на першому етапі близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів:
- № 10/9 Маріуполь - Київ
- № 29/30 Київ - Ужгород
- № 38/37 Київ - Запоріжжя
- № 49/50 Київ - Трускавець
- № 63/64 Харків - Київ
- № 79/80 Дніпро - Київ
- № 92/91 Львів - Київ
- № 102/101 Київ - Херсон
- № 106/105 Одеса - Київ
- № 136/135 Київ - Покровск
Надалі перелік поїздів і кількість працівників буде збільшено.
За словами Криклій, всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом.
- № 29/30 Київ - Ужгород
- № 38/37 Київ - Запоріжжя
- № 49/50 Київ - Трускавець
- № 63/64 Харків - Київ
- № 79/80 Дніпро - Київ
- № 92/91 Львів - Київ
- № 102/101 Київ - Херсон
- № 106/105 Одеса - Київ
- № 136/135 Київ - Покровск
Надалі перелік поїздів і кількість працівників буде збільшено.
За словами Криклій, всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень в пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій і порушень під час перевезення пасажирів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі