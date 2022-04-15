У підконтрольних Росії "Л/ДНР" зірвано план примусової мобілізації - розвідка

20:54 15 квітня Київ, Україна

План з мобілізації 26 тисяч "резервістів" з підконтрольних Росії угруповань "ЛНР" та "ДНР" до сухопутних військ РФ фактично зірвано.





Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконано