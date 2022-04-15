У підконтрольних Росії "Л/ДНР" зірвано план примусової мобілізації - розвідка

План з мобілізації 26 тисяч "резервістів" з підконтрольних Росії угруповань "ЛНР" та "ДНР" до сухопутних військ РФ фактично зірвано.
Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконано
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
За інформацією українських розвідників, з особовим складом, який все ж таки вдалося залучити, не проводяться жодної військової підготовки чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатним для використання амуніцією та зброєю.
Представники армії РФ, які проводять рекрутинг, обіцяють задіяти "новобранців" у завданнях щодо забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об'єктів, покращення оборонних позицій. Але практика показує, що мобілізовані з ОРДЛО становлять найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України. Також саме їх як найменш цінний ресурс використовують для проведення розвідки боєм для виявлення позицій українських захисників, уточнили в ГУР.
За інформацією українських розвідників, з особовим складом, який все ж таки вдалося залучити, не проводяться жодної військової підготовки чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатним для використання амуніцією та зброєю.
Представники армії РФ, які проводять рекрутинг, обіцяють задіяти "новобранців" у завданнях щодо забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об'єктів, покращення оборонних позицій. Але практика показує, що мобілізовані з ОРДЛО становлять найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України. Також саме їх як найменш цінний ресурс використовують для проведення розвідки боєм для виявлення позицій українських захисників, уточнили в ГУР.
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