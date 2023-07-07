У полоні рф перебувають понад 25 тисяч цивільних українців

14:25 07 липня Київ, Україна

У російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників, Україні вдалося повернути лише 144 особи, розповів омбудсмен Дмитро Лубинець.
"Станом на сьогодні нам вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 - цивільні заручники. Наразі лише цивільних заручників у російському полоні перебуває понад 25 тисяч", — сказав уповноважений.
Лубинець наголосив, якщо не буде запущено дієвий механізм, на повернення всіх заручників підуть роки, десятиліття.
"Щодня російська федерація піддає катуванням наших громадян. Ми це фіксуємо", – сказав він.
Омбудсмен закликав міжнародну спільноту допомогти Україні повернути всіх своїх громадян.