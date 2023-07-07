У полоні рф перебувають понад 25 тисяч цивільних українців

У російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників, Україні вдалося повернути лише 144 особи, розповів омбудсмен Дмитро Лубинець.
Він нагадав, що 6 липня відбувся черговий обмін і Україні вдалося повернути 45 полонених та двох дітей.
Лубинець наголосив, якщо не буде запущено дієвий механізм, на повернення всіх заручників підуть роки, десятиліття.
Омбудсмен закликав міжнародну спільноту допомогти Україні повернути всіх своїх громадян.
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