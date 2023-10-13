У полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати українці – посол України в Ізраїлі
14:20 13 жовтня Київ, Україна
За попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки що не вдалося підтвердити, у полоні бойовиків ХАМАС
можуть перебувати громадяни України.
Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
“Слід розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути у полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не підтверджена інформація. Прошу не робити фурор, але, швидше за все, це відповідає дійсності”, — сказав Корнійчук.
Він додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють із ізраїльською поліцією.
“На постійній основі шукаємо людей – і за ДНК, і за відбитками пальців. Поліція допомагає нам знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих – ред.)", - додав Корнійчук.
Дипломат також розповів, що із семи загиблих українців лише одна громадянка мала лише український паспорт.
"Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це в жодному разі не принижує їхні права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна туристка, на жаль, загинула. Решта – це місцеві жителі", - сказав Корнійчук.
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