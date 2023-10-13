У полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати українці – посол України в Ізраїлі

“Слід розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути у полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не підтверджена інформація. Прошу не робити фурор, але, швидше за все, це відповідає дійсності”, — сказав Корнійчук.