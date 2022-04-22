У ПФУ роз'яснили, як замінити паперову трудову книжку на електронну

10:29 23 липня Київ, Україна

В Україні триває впровадження електронних документів, вже зараз кожен охочий може оформити собі трудову книжку в електронному форматі.

Про це розповіла Олена Орлова, начальниця відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем Пенсійного фонду України (ПФУ) в Київській області.



Вона нагадала, що з 10 червня 2021 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів з обліку трудової діяльності в електронній формі.

"Саме він передбачає скасування паперової трудової книжки. Це буде наповнення Реєстру застрахованих осіб, відповідно, відомості у нас і зараз наповнюються, з 2000 року, і триватиме. Тобто, вся трудова діяльність, яка була до 2004 року, буде внесена до Реєстру застрахованих осіб", - пояснила фахівець.

За її словами, щоб замінити паперовий документ на електронний, страхувальник повинен подати сканкопію трудової книжки на портал Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Наші співробітники оброблять це звернення. Відомості будуть в Реєстрі застрахованих осіб після виконання цього звернення. І видається на руки застрахованій особі ця паперова трудова книжка. Тільки за бажанням. Якщо найманий співробітник захоче продовжувати паперову, тоді буде у нього паперова. Зараз у нас взагалі триває наповнення Реєстру застрахованих осіб персоніфікованими даними, тому що вже подається звітність 2000 року", - пояснила представниця ПФУ.

Вона зауважила, що користуватися електронним документом дуже зручно.