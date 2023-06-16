У Переяславі зруйнували міф про вічну дружбу росії та України

Сьогодні, 7 липня, у Переяславі демонтували пам'ятник "возз'єднання" України з росією.
Про це повідомляє голова Переяславської громади В'ячеслав Саулко у Facebook.
За словами голови громади, знесення монумента відкладали, оскільки чекали на остаточне рішення від Мінкульту, адже скульптура перебувала в Державному реєстрі нерухомих пам'яток.
Саулко також зазначив, що на початку війни не знав, як правильно діяти і хвилювався, що росіяни, які на той час фізично були в Київській області, могли б здійснювати диверсії, якби дізналися, що влада зносить цю пам'ятку. Тому, за його словами, чиновники "навмисно витримали паузу".
Саулко також зазначив, що на початку війни не знав, як правильно діяти і хвилювався, що росіяни, які на той час фізично були в Київській області, могли б здійснювати диверсії, якби дізналися, що влада зносить цю пам'ятку. Тому, за його словами, чиновники "навмисно витримали паузу".
Після повномасштабного нападу росії на Україну 24 лютого влада українських міст та містечок прийняла рішення про демонтаж пам'ятників та перейменування вулиць, назви яких пов'язані з росією.
Зокрема, дерусифікація вже стартувала в Мукачеві. Там демонтували бюст Пушкіну та радянський танк-пам'ятник Т-34.
У місті Тернопіль також прибрали пам'ятник Пушкіну.
В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та росії.
У центрі Києва прибрали монумент під Аркою дружби народів, встановлений у 1981 році як символ возз'єднання України та росії, а у Коростені - радянський пам'ятник комсомольцям.
Зокрема, дерусифікація вже стартувала в Мукачеві. Там демонтували бюст Пушкіну та радянський танк-пам'ятник Т-34.
У місті Тернопіль також прибрали пам'ятник Пушкіну.
В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та росії.
У центрі Києва прибрали монумент під Аркою дружби народів, встановлений у 1981 році як символ возз'єднання України та росії, а у Коростені - радянський пам'ятник комсомольцям.
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