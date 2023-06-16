У Переяславі зруйнували міф про вічну дружбу росії та України

11:23 07 липня Київ, Україна

Сьогодні, 7 липня, у Переяславі демонтували пам'ятник "возз'єднання" України з росією.

Про це повідомляє голова Переяславської громади В'ячеслав Саулко у Facebook.

"Сьогодні переяславці остаточно зруйнували радянський міф про вічну дружбу з росією – цього ранку монумент, присвячений 300-річчю возз'єднання, офіційно йде в історію. Ми його безпечно демонтували та перемістимо у надійне місце зберігання”, - йдеться у повідомленні.

За словами голови громади, знесення монумента відкладали, оскільки чекали на остаточне рішення від Мінкульту, адже скульптура перебувала в Державному реєстрі нерухомих пам'яток.



Саулко також зазначив, що на початку війни не знав, як правильно діяти і хвилювався, що росіяни, які на той час фізично були в Київській області, могли б здійснювати диверсії, якби дізналися, що влада зносить цю пам'ятку. Тому, за його словами, чиновники "навмисно витримали паузу".

"Сьогодні ми чітко декларуємо – Переяслав був і є українським… Знесенням пам'ятника ми даємо чітку відповідь окупантам – у Переяславі їм не раді", – заявив Саулко.

Після повномасштабного нападу росії на Україну 24 лютого влада українських міст та містечок прийняла рішення про демонтаж пам'ятників та перейменування вулиць, назви яких пов'язані з росією.



Зокрема, дерусифікація вже стартувала в Мукачеві. Там демонтували бюст Пушкіну та радянський танк-пам'ятник Т-34.



У місті Тернопіль також прибрали пам'ятник Пушкіну.



В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та росії.



У центрі Києва прибрали монумент під Аркою дружби народів, встановлений у 1981 році як символ возз'єднання України та росії, а у Коростені - радянський пам'ятник комсомольцям.