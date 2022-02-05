У Пекіні сьогодні розпочалася XXIV зимова Олімпіада. Фото

16:16 04 лютий Київ, Україна

Пекін відкрив свої двері найкращим спортсменам у зимових видах спорту. Упродовж 16 днів вони розіграють 109 комплектів нагород. Перші чемпіони стануть відомими вже 5 лютого.



Церемонія відкриття відбулася на Національному стадіоні, відомому під назвою «Пташине гніздо». Організатори, як і 2008 року на літніх Іграх, вразили феєрверки вже на початку церемонії. Фінал вийшов просто грандіозним.



О 15:52 глава КНР Сі Дзіньпін оголосив Ігри-2022 відкритими.



Першими з українців розпочали боротьбу фігуристи. На жаль, у перший день змагань наші спортсмени посіли дев'яте місце та змарнували шанси на медалі.. Натомість 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Незважаючи на втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений із Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Пріми та Дмитра Підручного.