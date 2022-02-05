У Пекіні сьогодні розпочалася XXIV зимова Олімпіада. Фото

Пекін відкрив свої двері найкращим спортсменам у зимових видах спорту. Упродовж 16 днів вони розіграють 109 комплектів нагород. Перші чемпіони стануть відомими вже 5 лютого.
Церемонія відкриття відбулася на Національному стадіоні, відомому під назвою «Пташине гніздо». Організатори, як і 2008 року на літніх Іграх, вразили феєрверки вже на початку церемонії. Фінал вийшов просто грандіозним.
О 15:52 глава КНР Сі Дзіньпін оголосив Ігри-2022 відкритими.
Першими з українців розпочали боротьбу фігуристи. На жаль, у перший день змагань наші спортсмени посіли дев'яте місце та змарнували шанси на медалі.. Натомість 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Незважаючи на втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений із Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Пріми та Дмитра Підручного.
Церемонія відкриття відбулася на Національному стадіоні, відомому під назвою «Пташине гніздо». Організатори, як і 2008 року на літніх Іграх, вразили феєрверки вже на початку церемонії. Фінал вийшов просто грандіозним.
О 15:52 глава КНР Сі Дзіньпін оголосив Ігри-2022 відкритими.
Першими з українців розпочали боротьбу фігуристи. На жаль, у перший день змагань наші спортсмени посіли дев'яте місце та змарнували шанси на медалі.. Натомість 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Незважаючи на втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений із Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Пріми та Дмитра Підручного.
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