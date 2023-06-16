У ПЦУ вирішили перейти на новий календар

13:43 24 травня Київ, Україна

Православна Церква України (ПЦУ) відтепер відзначатиме нерухомі свята за Новоюліанським календарем, він майже повністю збігається з Григоріанським.

Таке рішення було ухвалено 24 травня під час засідання архієрейського собору у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

"Новоюліанський календар - це той календар, який був створений на початку двадцятого століття на основі сучасних досліджень і був схвалений якраз 100 років тому", - прокоментував рішення про введення до ВЦУ Новоюліанського календаря митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря).

На собор приїхали з усієї України понад 40 єпископів. Спочатку відбулася загальна молитва та заупокійна молитва за воїнів. Далі почалося обговорення та узгодження нового календаря. Напередодні священнослужителі у своїх громадах проводили обговорення, чи готові відзначати парафіяни ПЦУ свята в інші дні.

Коли українці відзначатимуть важливі релігійні свята за цим новоюліанським календарем?