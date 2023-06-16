У ПЦУ вирішили перейти на новий календар

Православна Церква України (ПЦУ) відтепер відзначатиме нерухомі свята за Новоюліанським календарем, він майже повністю збігається з Григоріанським.
Таке рішення було ухвалено 24 травня під час засідання архієрейського собору у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.
На собор приїхали з усієї України понад 40 єпископів. Спочатку відбулася загальна молитва та заупокійна молитва за воїнів. Далі почалося обговорення та узгодження нового календаря. Напередодні священнослужителі у своїх громадах проводили обговорення, чи готові відзначати парафіяни ПЦУ свята в інші дні.
Коли українці відзначатимуть важливі релігійні свята за цим новоюліанським календарем?
Різдво Христове – 25 грудня замість 7 січня
День святого Миколая – 6 грудня, замість 19 грудня
Водохреща – 6 січня замість 19 січня
Покров - 1 жовтня замість 14 жовтня
Зміни не стосуються Великодня та Трійці.
З повним переліком нових дат релігійних свят ви можете ознайомитись за цим посиланням.
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