У ПЦУ пояснили, коли цього року українці святкуватимуть День святого Миколая

Свято Миколая цього року в Україні відзначатимуть, як завжди, 19 грудня. Про це повідомили у Православній Церкві України.
Там пояснили, що не було ухвалено рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості продовжується. Дати святкування всіх зимових свят залишаються тими самими, що й минулого року:
- 19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця
- 7 січня – Різдво Христове
- 14 січня – вшановуємо святителя Василя Великого
- 19 січня – свято Хрещення Господнього.
Це можливо лише за загальним рішенням настоятеля та громади.
Також, у разі прийняття такого рішення та здійснення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської Митрополії має бути передано письмову інформацію про кількість його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби у переході на новий юліанський календар.
Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися на запит вірян, виражений не лише в словах, а й у діях, зазначили в ПЦУ.
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