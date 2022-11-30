У ПЦУ пояснили, коли цього року українці святкуватимуть День святого Миколая

14:38 30 листопада Київ, Україна

Свято Миколая цього року в Україні відзначатимуть, як завжди, 19 грудня. Про це повідомили у Православній Церкві України.

“Багато вірян зараз цікавиться, в який день цього року відзначатимемо свято на честь святителя Миколи Чудотворця: 6 чи 19 грудня? Коротка відповідь проста: 19 грудня", - зазначили у ПЦУ

Там пояснили, що не було ухвалено рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості продовжується. Дати святкування всіх зимових свят залишаються тими самими, що й минулого року:

19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця

7 січня – Різдво Христове

14 січня – вшановуємо святителя Василя Великого

19 січня – свято Хрещення Господнього.

"Водночас, враховуючи всі обставини (у тому числі війну) та громадський запит, Священний Синод Православної Церкви України ухвалив, що в окремих громадах богослужіння за образом свята Різдва Христового може бути здійснене 25 грудня", - йдеться у повідомленні.

Це можливо лише за загальним рішенням настоятеля та громади.

"Таке богослужіння не замінює служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою нагодою прославити подію Різдва Христового тим, хто бажає це зробити 25 грудня", - пояснили у ПЦУ.

Також, у разі прийняття такого рішення та здійснення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської Митрополії має бути передано письмову інформацію про кількість його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби у переході на новий юліанський календар.



Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися на запит вірян, виражений не лише в словах, а й у діях, зазначили в ПЦУ.