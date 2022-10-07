У пасажирських автобусах тепер не можна вмикати музику чи фільми

13:56 07 жовтня Київ, Україна





Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про подорож. В Україні 7 жовтня набирає чинності закон №2310-IX, який забороняє «акустичне насильство» у пасажирському транспорті, нагадує комітет гуманітарної та інформаційної політики ВРУ.Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про подорож.

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.



Звук музики чи фільмів можна транслювати лише на навушники пасажирів.



Водночас заборона на «акустичне насильство» стосується й самих пасажирів: водій може висадити людей, які порушують тишу.



При нерегулярних перевезеннях і в таксі транслювати музику в салоні можна, але за згодою всіх пасажирів.



Крім того, цей закон із 7 жовтня забороняє публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.