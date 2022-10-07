У пасажирських автобусах тепер не можна вмикати музику чи фільми

В Україні 7 жовтня набирає чинності закон №2310-IX, який забороняє «акустичне насильство» у пасажирському транспорті, нагадує комітет гуманітарної та інформаційної політики ВРУ.
Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про подорож.
Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про подорож.
Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.
Звук музики чи фільмів можна транслювати лише на навушники пасажирів.
Водночас заборона на «акустичне насильство» стосується й самих пасажирів: водій може висадити людей, які порушують тишу.
При нерегулярних перевезеннях і в таксі транслювати музику в салоні можна, але за згодою всіх пасажирів.
Крім того, цей закон із 7 жовтня забороняє публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.
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