На згадку про Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін гідності

У Києві 1 грудня пройшло урочисте відкриття Дзвона гідності на честь Героїв Небесної Сотні і всіх українців, які боролися за свободу країни.
Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановили на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в Києві. У день народження кожного з героїв працівники Музею Революції Гідності будуть ставити біля дзвону його або її портрет і вдаряти в дзвін стільки разів, скільки років було герою/героїні на момент загибелі.
А 20 лютого удар дзвону прозвучить 107 разів. Також в дзвін зможе вдарити кожен, хто прийде вшанувати події зими 2013-2014 років і їхніх героїв, повідомляє Музей Революції Гідності.
Проєкт створений за дорученням Офісу Президента України, зусиллями Міністерства культури і інформаційної політики України, Українського інституту національної пам'яті, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності. До його створення приєдналася Українська діаспора в США.
Над дзвоном працював Сергій Назаревич. Він - автор карильйонів в церквах Києва. Саме він створив "Дзвін пам'яті", який на території Міністерства оборони вшановує пам'ять захисників України, які загинули в результаті російської збройної агресії.
Проєкт створений за дорученням Офісу Президента України, зусиллями Міністерства культури і інформаційної політики України, Українського інституту національної пам'яті, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності. До його створення приєдналася Українська діаспора в США.
Над дзвоном працював Сергій Назаревич. Він - автор карильйонів в церквах Києва. Саме він створив "Дзвін пам'яті", який на території Міністерства оборони вшановує пам'ять захисників України, які загинули в результаті російської збройної агресії.
На Дзвоні гідності написано: "Слава Україні! Небесній Сотні Слава!". Для основи дзвона використано зображення київського графіка Олександра Комьяхова. Автор концепції - художник і дизайнер Музею Революції Гідності Олександр Бриндіков.
"Дзвін Небесної Сотні - особливий церемоніальний і символічний об'єкт, допоможе відвідувачам цього меморіального простору вшанувати пам'ять загиблих не тільки покладанням квітів та запаленням лампадок, а й величним посилом до них крізь час і простір", - сказав на відкритті Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності.
"Я радий, що крок за кроком ми вибудовуємо традиції вшанування Героїв Небесної Сотні. Цей дзвін стане місцем і причиною того, що може народитися нова традиція, зміцнювати нашу пам'ять", - зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Освячення дзвону здійснив отець Петро Жук - ректор Київської Трьохсвятительської семінарії, який з семінаристами займається каплицею Архістратига Михаїла та новомучеників українського народу. Її побудували після закінчення Майдану самі учасники на згадку про події.