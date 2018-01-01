На згадку про Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін гідності

08:39 02 грудня Київ, Україна

У Києві 1 грудня пройшло урочисте відкриття Дзвона гідності на честь Героїв Небесної Сотні і всіх українців, які боролися за свободу країни.

Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановили на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в Києві. У день народження кожного з героїв працівники Музею Революції Гідності будуть ставити біля дзвону його або її портрет і вдаряти в дзвін стільки разів, скільки років було герою/героїні на момент загибелі.

А 20 лютого удар дзвону прозвучить 107 разів. Також в дзвін зможе вдарити кожен, хто прийде вшанувати події зими 2013-2014 років і їхніх героїв, повідомляє Музей Революції Гідності.



Проєкт створений за дорученням Офісу Президента України, зусиллями Міністерства культури і інформаційної політики України, Українського інституту національної пам'яті, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності. До його створення приєдналася Українська діаспора в США.



Над дзвоном працював Сергій Назаревич. Він - автор карильйонів в церквах Києва. Саме він створив "Дзвін пам'яті", який на території Міністерства оборони вшановує пам'ять захисників України, які загинули в результаті російської збройної агресії.

На Дзвоні гідності написано: "Слава Україні! Небесній Сотні Слава!". Для основи дзвона використано зображення київського графіка Олександра Комьяхова. Автор концепції - художник і дизайнер Музею Революції Гідності Олександр Бриндіков.



"Дзвін Небесної Сотні - особливий церемоніальний і символічний об'єкт, допоможе відвідувачам цього меморіального простору вшанувати пам'ять загиблих не тільки покладанням квітів та запаленням лампадок, а й величним посилом до них крізь час і простір", - сказав на відкритті Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності.

"Я радий, що крок за кроком ми вибудовуємо традиції вшанування Героїв Небесної Сотні. Цей дзвін стане місцем і причиною того, що може народитися нова традиція, зміцнювати нашу пам'ять", - зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Майдан об'єднав людей. Так само сьогодні нас з нашими загиблими захисниками об'єднує дзвін. Я розмовляла зі дзвонарем. Не хотіла, щоб звук був тужливий. Хотіла, щоб був дзвін перемоги і торжества. Україна досить наплакалась, а перемагати ще потрібно", - розповіла Наталія Бойко, голова київської філії ГО "Сім'я Героїв "Небесної Сотні"" і завідувачка будівельного відділу Національного музею Революції Гідності.

Освячення дзвону здійснив отець Петро Жук - ректор Київської Трьохсвятительської семінарії, який з семінаристами займається каплицею Архістратига Михаїла та новомучеників українського народу. Її побудували після закінчення Майдану самі учасники на згадку про події.