До звільненого Херсона доставили понад 200 терміналів "Старлінк"

16:46 16 листопада Київ, Україна

До звільненого від російських окупантів Херсона доставили 210 термінів "Старлінк", за два тижні обіцяють доставити ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.



Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров у власному телеграм-каналі.



Він уточнив, що завдяки першій партії терміналів від Мінцифри, яка прибула до міста раніше, вже запустили п'ять публічних Wi-Fi точок. Ними скористалися тисячі херсонців.

"Люди виходять на зв'язок із рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", - написав він.

Частину терміналів було передано пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.



За словами чиновника, за два тижні організують ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.



Нагадаємо, що Херсон був єдиним обласним центром, який росія окупувала під час повномасштабного наступу. Місто знаходилося в окупації з 2 березня до 11 листопада. Під час відходу росіяни фактично знищили інфраструктуру міста: його мешканці залишилися без світла, мобільного зв'язку, інтернету.