У звільненій Балаклії відновили електропостачання, на черзі Ізюм
14:07 26 вересня Київ, Україна
26 вересня звільнена Балаклія Харківської області отримала електроенергію, далі до живлення підключають Ізюм.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.
"Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що стосуються створення системи життєзабезпечення наших громадян. Нарешті люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі або обігріву", - зазначив Тимошенко.
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