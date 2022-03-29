В ОПУ пояснили, чому не називають кількість загиблих військових

18:31 29 березня Київ, Україна

У ході війни Росії проти України українська сторона зазнала чималих втрат в особовому складі серед військовослужбовців. Але не розкриватиме точну цифру до кінця самої війни.



Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович для ВВС Україна.



Зокрема він пояснив, чому Україна майже не називає втрати особового складу у війні проти Росії.

"Цифри, звичайно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Бо жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - наголосив Арестович.

При цьому, за його словами, називаючи свої втрати, російська сторона бреше.

"Так вони ж брешуть, у 10 разів занижуючи ці цифри. Брехати і ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Слід повідомити, що перші загиблі вже є - 46 людей загинули. А далі – це військова таємниця. Це просто самогубство – розкривати такі дані під час війни. Після війни ми видамо ці дані щодо кожної людини - це Україна, тут не можна нічого приховати, навіть якби ми хотіли це зробити", - наголосив Арестович.

Він додав, що Україна зазнає втрат, і вони немаленькі.