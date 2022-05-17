В ОП розповіли про новорічні канікули Володимира Зеленського
21:06 14 грудня Київ, Україна
Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла журналістам про новорічне привітання, прикрашання головної ялинки країни і канікули Володимира Зеленського.
"Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу Президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією", - розповіла Мендель.
Також, за її словами, Зеленський планує записати новорічне привітання.
"Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються", - зазначила Мендель.
У перші дні 2021 року Зеленський вирушить на відпочинок, але буде весь час на зв'язку, додала прессекретарка.
"І у президента, і у його Офісу будуть кілька вихідних. Але при цьому глава держави завжди залишається на зв'язку і при потребі буде працювати. Сьогодні, завдяки розвитку технологій організовувати зв'язок, зібрати нараду і обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі", - запевнила Мендель.
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