В ОП розповіли про новорічні канікули Володимира Зеленського

21:06 14 грудня Київ, Україна

Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла журналістам про новорічне привітання, прикрашання головної ялинки країни і канікули Володимира Зеленського.

"Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу Президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією", - розповіла Мендель.

Також, за її словами, Зеленський планує записати новорічне привітання.

"Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються", - зазначила Мендель.

У перші дні 2021 року Зеленський вирушить на відпочинок, але буде весь час на зв'язку, додала прессекретарка.