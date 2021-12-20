В ОП підрахували суму збитків після погрому на Банковій

12:48 21 березень Київ, Україна

Як повідомила пресслужба ОП, в результаті нічного погрому, влаштованого учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка, державному майну у вигляді будівлі ОП було завдано збитків на суму не менше 2 млн гривень.

"За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не почати змивання фарби протягом 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими", - йдеться в повідомленні.

Офіс Президента також опублікував відео, на якому зафіксовано стан будівлі та прилеглої території після заворушень.

Нагадаємо, напередодні біля Офісу Президента пройшла масштабна акція протесту. Її учасники обстріляли будівлю з піротехніки. При цьому вони висунули вимоги, серед яких - звільнення активістів і відставка генпрокурора і глави МВС.

На це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень біля ОП "нестимуть відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла".

А в Офісі Президента заявили, що такий вандалізм дискредитує учасників акції протесту.