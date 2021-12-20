В ОП підрахували суму збитків після погрому на Банковій

Як повідомила пресслужба ОП, в результаті нічного погрому, влаштованого учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка, державному майну у вигляді будівлі ОП було завдано збитків на суму не менше 2 млн гривень.
Офіс Президента також опублікував відео, на якому зафіксовано стан будівлі та прилеглої території після заворушень.
Нагадаємо, напередодні біля Офісу Президента пройшла масштабна акція протесту. Її учасники обстріляли будівлю з піротехніки. При цьому вони висунули вимоги, серед яких - звільнення активістів і відставка генпрокурора і глави МВС.
На це заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень біля ОП "нестимуть відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла".
А в Офісі Президента заявили, що такий вандалізм дискредитує учасників акції протесту.
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