В ООН вказали на зв'язок погоди з поширенням коронавірусу

07:36 18 березень Київ, Україна

У яких погодних умовах коронавірус розвивається швидше і чи впливає глобальне потепління на хід пандемії. Ці питання детально досліджували вчені експерти Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), яка входить до переліку спеціалізованих установ ООН. Висновок однозначний: погода не робить визначального впливу на передачу коронавірусу.

Експерти прийшли до висновку, що незважаючи на те, що життєздатність вірусу при більш низьких температурах довша, динаміка його поширення пов'язана в першу чергу із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

"Лабораторні дослідження вірусу SARS CoV 2, що викликає COVID-19, дозволили отримати деякі дані, що свідчать про те, що вірус довше зберігає життєздатність в холодних, сухих умовах і при низькому рівні ультрафіолетового випромінювання. Однак ці дослідження поки не показали, що метеорологічні чинники мають прямий вплив на темпи передачі вірусу", - сказано в повідомленні.

У ВМО вважають, що підвищення температури в Північній півкулі навесні не повинно служити підставою для ослаблення прийнятих урядами заходів з боротьби з коронавірусом.

Експерти також відзначили, що на сьогодні немає прямих свідчень впливу забруднення повітря на життєздатність нового коронавірусу. За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності, коронавірусом в світі заражені 121 032 282 особи. Серед країн лідирують США, де діагноз підтверджено у майже 30 мільйонів жителів (29 602 809).

Нагадаємо, в Британії вчені Ексетерського університету визначили, що британський тип мутації коронавірусу на 64% більш смертельний за інші штами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС включить в COVID-паспорти не всі вакцини. "Зелену цифрову перепустку" отримають тільки ті громадяни ЄС, які вакцинувались проти COVID-19 ліцензованим спільнотою препаратом.