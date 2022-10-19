В ООН розробили план підготовки прифронтових територій України до зими

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань було розроблено план підготовки прифронтових районів України до зими. Першочергові напрямки діяльності гуманітарних організацій – це індивідуальні домогосподарства, ремонти, ковдри, матраци, зимовий одяг, продукти харчування, генератори деяких лікарень, підтримка шкіл тощо.
Про це під час брифінгу повідомила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.
Про це під час брифінгу повідомила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.
Браун наголосила, що регулярно звертається до обох сторін за дозволом переміщення через лінію фронту для надання допомоги постраждалим.
За словами координатора, загалом на терміновий заклик про гуманітарну допомогу Україні було зібрано 2,9 млрд доларів – це друга найбільша сума в історії ООН після того, як Ємен у 2019 році отримав 3,6 млрд доларів.
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