В ООН розробили план підготовки прифронтових територій України до зими

14:09 19 жовтня Київ, Україна





Про це під час брифінгу повідомила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун. В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань було розроблено план підготовки прифронтових районів України до зими. Першочергові напрямки діяльності гуманітарних організацій – це індивідуальні домогосподарства, ремонти, ковдри, матраци, зимовий одяг, продукти харчування, генератори деяких лікарень, підтримка шкіл тощо.Про це під час брифінгу повідомила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

“Ми розробили окремий та дуже конкретний, детальний план підготовки до зими, який я передала прем'єр-міністру, міністру регіонального розвитку, віцепрем'єр-міністру тощо – як на національному рівні, так і на рівні областей, бо саме на місцях розробляються оперативні плани. Ми робимо базові речі, які знадобляться кожному у зоні бойових дій та прифронтових районах України для того, щоб мати безпечне, гідне та тепле місце проживання протягом зимових місяців”, – зазначила вона.

Браун наголосила, що регулярно звертається до обох сторін за дозволом переміщення через лінію фронту для надання допомоги постраждалим.

"Ми отримуємо позитивну відповідь від української сторони, а російська федерація поки не надала нам такого дозволу. Я сподіваюся, що це станеться на початок зимових місяців”, – додала вона.

За словами координатора, загалом на терміновий заклик про гуманітарну допомогу Україні було зібрано 2,9 млрд доларів – це друга найбільша сума в історії ООН після того, як Ємен у 2019 році отримав 3,6 млрд доларів.