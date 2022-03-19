В ООН розповіли про кількість біженців в Україні

07:27 21 червня Київ, Україна

20 червня традиційно вважають Всесвітнім днем біженців, в цьому році відзначили вже 21 річницю. За даними Управління верховного комісара ООН з питань біженців, в Україні налічується 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і близько 5 тисяч біженців, які перебувають в пошуках безпечного притулку.



Про це сказано в публікації пресслужби Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) з нагоди Всесвітнього дня біженців.



В цілому в 2020 році кількість людей, переміщених через конфлікти, переслідування і порушення прав людини зросла до 82,4 млн. Це на 4% більше, ніж рекордні 79,5 млн переміщених осіб станом на кінець 2019 року. Особи віком до 18 років складають 42% всіх вимушено переміщених осіб.



Також зросла кількість ВПО. У 2020 році 48 млн осіб були ВПО в своїх країнах (45,7 млн - в 2019 році). Ще 4,1 млн шукали притулок.



За словами глави Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна - це приблизно вдвічі більше, ніж населення України.