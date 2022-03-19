В ООН розповіли про кількість біженців в Україні

07:27 21 червня Київ, Україна

20 червня традиційно вважають Всесвітнім днем біженців, в цьому році відзначили вже 21 річницю. За даними Управління верховного комісара ООН з питань біженців, в Україні налічується 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і близько 5 тисяч біженців, які перебувають в пошуках безпечного притулку.

Про це сказано в публікації пресслужби Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) з нагоди Всесвітнього дня біженців.

В цілому в 2020 році кількість людей, переміщених через конфлікти, переслідування і порушення прав людини зросла до 82,4 млн. Це на 4% більше, ніж рекордні 79,5 млн переміщених осіб станом на кінець 2019 року. Особи віком до 18 років складають 42% всіх вимушено переміщених осіб.

Також зросла кількість ВПО. У 2020 році 48 млн осіб були ВПО в своїх країнах (45,7 млн - в 2019 році). Ще 4,1 млн шукали притулок.

За словами глави Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна - це приблизно вдвічі більше, ніж населення України.
"І за кожною цифрою стоїть окрема дівчинка або хлопчик, жінка або чоловік, яких змусили покинути свій будинок і громаду, зібрати всі речі, які вони можуть нести, і шукати захисту в новій громаді. Сила і можливості багатьох мільйонів людей, які переживають цей досвід і які пристосовуються до своїх нових громад і будують там життя, вражають мене кожен день. Кожен раз, коли я розмовляю з кимось, хто шукає притулок, з біженцем або ВПО, я чую, що найбільше вони хочуть мати можливість продовжувати своє життя, знову жити безпечним і незалежним повсякденним життям і робити свій внесок в розвиток суспільства. Вони не хочуть залежати від допомоги. Це саме те, що ми повинні підтримувати, і давати їм таку можливість", - сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.