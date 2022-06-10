В ООН підтвердили загибель 4302 мирних українців, але реальна кількість може бути значно вищою

14:53 10 червня Київ, Україна

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) з початку вторгнення росії на територію України зафіксувало 9519 жертв серед цивільного населення в країні: 4302 вбитих і 5217 поранених.

Серед загиблих – 272 дитини.

Про це йдеться у новому звіті управління верховного комісара ООН з прав людини.



За даними ООН, серед загиблих: 1639 чоловіків, 1075 жінок, 100 дівчаток і 105 хлопчиків, а також 67 дітей та 1316 дорослих, стать яких поки що невідома.



Одержали поранення: 1065 чоловіків, 727 жінок, 120 дівчаток та 149 хлопчиків, а також 170 дітей та 2986 дорослих, стать яких невідома.



Більшість смертей і каліцтв викликана роботою важкої артилерії та систем залпового вогню.



Управління ООН нагадує, що реальна кількість загиблих може бути значно вищою, оскільки дані з місць, де велися інтенсивні бої, надходять із запізненням. Зокрема, це стосується Маріуполя, Ізюму та Попасної, звідки надходять повідомлення про численні жертви серед мирного населення.