В ООН оприлюднили нову інформацію щодо жертв серед мирного населення України

У Женеві оприлюднили нові дані щодо загиблих серед мирного населення: щонайменше 1207 цивільних осіб убито або поранено в Україні з початку війни з Росією.
Про це йдеться у доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини.
ООН зафіксувала в Україні 406 убитих (77 чоловіків, 45 жінок, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 15 дітей та 257 дорослих, стать яких поки що невідома).
Крім того, 801 людина поранена (72 чоловіка, 51 жінка, 11 дівчат і 2 хлопчики, а також 29 дітей та 636 дорослих, стать яких поки що невідома).
Про це йдеться у доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини.
ООН зафіксувала в Україні 406 убитих (77 чоловіків, 45 жінок, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 15 дітей та 257 дорослих, стать яких поки що невідома).
Крім того, 801 людина поранена (72 чоловіка, 51 жінка, 11 дівчат і 2 хлопчики, а також 29 дітей та 636 дорослих, стать яких поки що невідома).
За інформацією Управління верховного комісара ООН з прав людини, більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення викликані застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
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