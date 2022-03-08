В ООН оприлюднили нову інформацію щодо жертв серед мирного населення України

18:21 07 березень Київ, Україна

У Женеві оприлюднили нові дані щодо загиблих серед мирного населення: щонайменше 1207 цивільних осіб убито або поранено в Україні з початку війни з Росією.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини.

ООН зафіксувала в Україні 406 убитих (77 чоловіків, 45 жінок, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 15 дітей та 257 дорослих, стать яких поки що невідома).

Крім того, 801 людина поранена (72 чоловіка, 51 жінка, 11 дівчат і 2 хлопчики, а також 29 дітей та 636 дорослих, стать яких поки що невідома).
"Географічна розбивка постраждалих виглядає так: у Донецькій та Луганській областях: 528 загиблих (93 загиблих та 435 поранених). На підконтрольній уряду території: 394 жертви (70 загиблих та 324 поранених). На території, підконтрольній самопроголошеним "республікам": 134 жертви (23 загиблих та 111 поранених). В інших регіонах України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі: 679 постраждалих (313 загиблих та 366 поранених)”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Управління верховного комісара ООН з прав людини, більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення викликані застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.