В ООН оприлюднили нову інформацію щодо жертв серед мирного населення України

"Географічна розбивка постраждалих виглядає так: у Донецькій та Луганській областях: 528 загиблих (93 загиблих та 435 поранених). На підконтрольній уряду території: 394 жертви (70 загиблих та 324 поранених). На території, підконтрольній самопроголошеним "республікам": 134 жертви (23 загиблих та 111 поранених). В інших регіонах України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі: 679 постраждалих (313 загиблих та 366 поранених)”, – йдеться у повідомленні.