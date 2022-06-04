В ООН стурбовані загрозою "тривимірної глобальної кризи"

В ООН стурбовані: війна в Україні загрожує світові "тривимірною глобальною кризою". Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш з нагоди 100 днів із початку вторгнення Росії.. Заява опублікована на сайті організації.

"Конфлікт вже забрав тисячі життів, спричинив за собою невимовні руйнування, перемістив мільйони людей, призвів до неприпустимих порушень прав людини і активізує тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову – яка б'є по найбільш вразливих країнах та економіці", - йдеться у заяві.

Генсек ООН знову закликав "негайно припинити насильство, забезпечити безперешкодний гуманітарний коридор до всіх тих, хто потребує, безпечну евакуацію мирних жителів, які потрапили в пастку в районах бойових дій, а також терміновий захист цивільного населення та дотримання прав людини відповідно до міжнародних норм".

Гутерреш запевнив, що ООН із перших днів "підтримувала народ України у подоланні гуманітарних наслідків конфлікту".

Він також заявив, що "вирішення цього конфлікту потребує переговорів та діалогу" і що ООН "готова підтримати всі такі зусилля".

Раніше генсек ООН розповів, як завершити продовольчу кризу у світі, що виникла через війну.