В ООН стурбовані підготовкою росією судилища над українськими захисниками у Маріуполі

В ООН заявили про стурбованість планами росіян "судити" українських військовополонених. Там наголосили, що росія може організувати судилище завтра, в День Незалежності України.
Про це повідомила Верховна комісар ООН з прав людини Равіна Шамдасані.
Про це повідомила Верховна комісар ООН з прав людини Равіна Шамдасані.
Хоча, як зазначають ООН, подробиць мало, але на фотографіях та відеозаписах, опублікованих у ЗМІ та соціальних мережах, видно, як у маріупольській філармонії будують металеві клітки. Вони, ймовірно, розраховані на утримання військовополонених під час "судового розгляду".
Шамдасані наголосила, що умисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд є військовим злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди для засудження військовополонених.
Крім того, в ООН стурбовані тим, що українські військовополонені утримувалися без доступу незалежних спостерігачів, що наражало їх на ризик тортур з метою отримання зізнання. Також були тривожні публічні заяви російських офіційних осіб та пов'язаних з ними озброєних груп, які називали українських військовополонених "військовими злочинцями", "нацистами" та "терористами", тим самим підриваючи презумпцію невинності.
Наприкінці заяви Равіна Шамдасані звернулася до російської федерації із закликом надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, затриманих рф в Україні.
Нагадаємо, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати заплановане судилище над захисниками "Азовсталі" як факт порушення російською федерацією Женевської конвенції.
Шамдасані наголосила, що умисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд є військовим злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди для засудження військовополонених.
Крім того, в ООН стурбовані тим, що українські військовополонені утримувалися без доступу незалежних спостерігачів, що наражало їх на ризик тортур з метою отримання зізнання. Також були тривожні публічні заяви російських офіційних осіб та пов'язаних з ними озброєних груп, які називали українських військовополонених "військовими злочинцями", "нацистами" та "терористами", тим самим підриваючи презумпцію невинності.
Наприкінці заяви Равіна Шамдасані звернулася до російської федерації із закликом надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, затриманих рф в Україні.
Нагадаємо, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати заплановане судилище над захисниками "Азовсталі" як факт порушення російською федерацією Женевської конвенції.
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