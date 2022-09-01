В ООН стурбовані підготовкою росією судилища над українськими захисниками у Маріуполі

16:47 23 серпня Київ, Україна

В ООН заявили про стурбованість планами росіян "судити" українських військовополонених. Там наголосили, що росія може організувати судилище завтра, в День Незалежності України.

Про це повідомила Верховна комісар ООН з прав людини Равіна Шамдасані.
"Ми стурбовані повідомленнями про те, що російська федерація та пов'язані з нею озброєні групи в Донецьку планують, можливо, найближчими днями судити українських військовополонених у так званому міжнародному трибуналі в Маріуполі", - йдеться у заяві.
Хоча, як зазначають ООН, подробиць мало, але на фотографіях та відеозаписах, опублікованих у ЗМІ та соціальних мережах, видно, як у маріупольській філармонії будують металеві клітки. Вони, ймовірно, розраховані на утримання військовополонених під час "судового розгляду".

Шамдасані наголосила, що умисне позбавлення військовополонених права на справедливий суд є військовим злочином, а міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди для засудження військовополонених.

Крім того, в ООН стурбовані тим, що українські військовополонені утримувалися без доступу незалежних спостерігачів, що наражало їх на ризик тортур з метою отримання зізнання. Також були тривожні публічні заяви російських офіційних осіб та пов'язаних з ними озброєних груп, які називали українських військовополонених "військовими злочинцями", "нацистами" та "терористами", тим самим підриваючи презумпцію невинності.

Наприкінці заяви Равіна Шамдасані звернулася до російської федерації із закликом надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, затриманих рф в Україні.

Нагадаємо, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати заплановане судилище над захисниками "Азовсталі" як факт порушення російською федерацією Женевської конвенції.