В ООН назвали кількість українських біженців

14:11 27 лютий Київ, Україна





«Поточна загальна кількість становить 368 000 осіб і вона продовжує зростати», — йдеться у повідомленні Верховного комісаріату ООН у справах біженців або УВКБ ООН у Твіттері. Він додав, що нова цифра ґрунтується на «даних, наданих національною владою». Агентство ООН у справах біженців заявило, що понад 368 тисяч осіб залишили Україну після військового вторгнення Росії.«Поточна загальна кількість становить 368 000 осіб і вона продовжує зростати», — йдеться у повідомленні Верховного комісаріату ООН у справах біженців або УВКБ ООН у Твіттері. Він додав, що нова цифра ґрунтується на «даних, наданих національною владою».



Велика кількість тих, хто втік до сусідніх країн, перебралися до Польщі, де влада нарахувала близько 156 000 людей, які перейшли кордон з початку вторгнення рано-вранці в четвер.



Лише у суботу прикордонники нарахували близько 77 300 людей, які прибули з України.



Біженці прибули на автомобілях, у переповнених поїздах і навіть пішки.



Ті, кому нема куди приїхати, можуть розраховувати на допомогу волонтерів — як представників громадських організацій, так і приватних осіб.



Інші також попрямували до Молдови, Угорщини, Словаччини та Румунії.