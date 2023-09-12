В ООН назвали кількість цивільних жертв війни в Україні

14:49 12 вересня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара



З 1 по 10 вересня 2023 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 292 жертви серед цивільного населення в Україні: В Україні з початку повномасштабної війни росії вже загинули понад 9,6 тисячі мирних жителів, і ще понад 17,5 тисячі людей було поранено.Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.З 1 по 10 вересня 2023 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 292 жертви серед цивільного населення в Україні:

55 убитих (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчина, а також 4 дорослих, стать яких ще невідома).

237 поранених (101 особа, 77 жінок, 7 хлопців, 2 дівчини, а також 50 дорослих, стать яких поки що невідома).

З 24 лютого 2022 р., коли почалася широкомасштабна збройна атака російської федерації, до 10 вересня 2023 р. УВКПЛ зафіксувало 27 149 втрат серед цивільного населення країни: 9 614 загиблих та 17 535 поранених. Це охоплювало:

21 941 втрата (7 481 убитий та 14 460 поранених) на території, контрольованій урядом, коли сталися втрати. У Донецькій та Луганській областях: 10 545 загиблих (4 262 загиблих та 6 283 поранених); в інших регіонах: 11396 втрат (3219 загиблих та 8177 поранених).

5208 загиблих (2133 загиблих та 3075 поранених) на окупованій російською федерацією території при втратах: у Донецькій та Луганській областях: 3581 загиблих (794 загиблих та 2787 поранених); в інших регіонах: 1627 втрат (1339 загиблих та 288 поранених).

В організації зазначають, що реальна кількість загиблих значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви цивільного населення.