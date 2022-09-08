У жовтні в Україні подешевшає гречка - Мінагрополітики

12:37 08 вересня Київ, Україна

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що гречка, яка з початку року подорожчала вдвічі, має подешевшати у жовтні.

 
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

За словами Висоцького, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки та засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.
 
"Зараз збирання гречки тільки розпочалося, обмолочено 8% площ, зібрано майже 12,6 тис. тонн. Загалом очікується зібрати 140 тис. тонн. При цьому внутрішнє споживання становить 100-110 тис. тонн. Відповідно Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Тому вже у жовтні, коли крупа буде оброблена та надійде до споживача, очікуємо зниження ціни", - розповів він.
 
Також Висоцький заявив, що ціни на цукор суттєво не зміняться.

Він зазначив, що цього року, незважаючи на всі труднощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрових буряків.
 
"Це дозволяє виготовити близько 1 млн 100 тис. тонн цукру, що повністю покриває його внутрішнє річне споживання. Крім того, завдяки високому врожаю минулого року сформовано запаси. Тому дефіциту цукру в Україні точно не буде. Факторів для зростання цін, як мінімум до кінця року, немає", - наголосив чиновник.