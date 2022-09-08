У жовтні в Україні подешевшає гречка - Мінагрополітики

12:37 08 вересня Київ, Україна

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що гречка, яка з початку року подорожчала вдвічі, має подешевшати у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.



За словами Висоцького, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки та засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.

"Зараз збирання гречки тільки розпочалося, обмолочено 8% площ, зібрано майже 12,6 тис. тонн. Загалом очікується зібрати 140 тис. тонн. При цьому внутрішнє споживання становить 100-110 тис. тонн. Відповідно Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Тому вже у жовтні, коли крупа буде оброблена та надійде до споживача, очікуємо зниження ціни", - розповів він.

Також Висоцький заявив, що ціни на цукор суттєво не зміняться.



Він зазначив, що цього року, незважаючи на всі труднощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрових буряків.