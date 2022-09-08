У жовтні в Україні подешевшає гречка - Мінагрополітики

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що гречка, яка з початку року подорожчала вдвічі, має подешевшати у жовтні.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
За словами Висоцького, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки та засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.
За словами Висоцького, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки та засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з минулим роком.
Також Висоцький заявив, що ціни на цукор суттєво не зміняться.
Він зазначив, що цього року, незважаючи на всі труднощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрових буряків.
Він зазначив, що цього року, незважаючи на всі труднощі через війну, аграрії посіяли 180 тис. га цукрових буряків.
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