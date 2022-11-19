У жовтні щонайменше 64% українців стикалися із відключеннями світла

18:41 16 листопада Київ, Україна

Близько двох третин (64%) українців стикалися з відключеннями світла останніми днями жовтня, свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.



Найчастіше без електроенергії залишалися люди у Києві, на сході та півночі країни (83%, 79% та 74% відповідно).



У 64% опитаних світло зникало в середньому на чотири години на день, ще у 20% - на період від п'яти до восьми годин, а у 11% - більше ніж на вісім годин.

Графік відключень електроенергії є найбільш необхідною практичною інформацією, якої не вистачає 42% українців, наголошують дослідники.



Від центрального опалення залежать 55% людей в Україні, водночас половина з них не має альтернатив для обігріву житла, інша половина користується додатково електричними обігрівачами. Також серед опитаних 33% мають автономне опалення.



Через масовані ракетні атаки все менше українців почуваються в безпеці, додають у Gradus Research. Якщо на початку жовтня у безпеці почувалися 30% опитаних, то до кінця місяця цей показник скоротився до 25%.



Водночас довіра до ЗСУ зараз на найвищому рівні (65%) від початку проведення дослідження, тобто з травня. 59% українців упевнені, що держава відбудує все, що було зруйноване через війну.